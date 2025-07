Alonso mette un prezzo ai consigli di Verstappen sulla Mercedes

Fernando Alonso ha commentato i recenti rumors che vedevano coinvolti Mercedes e Max Verstappen, notoriamente intensificatisi questa settimana in seguito a notizie provenienti dall’Italia.

Il pilota spagnolo, disposto a dare un consiglio – a patto che Verstappen sia pronto a corrisponderne il giusto prezzo – ha scelto di non entrare nei dettagli.

Durante un’intervista alla stampa, in cui ha partecipato anche GP Fans, Alonso ha dichiarato di non avere nulla da aggiungere in merito alle voci che collegano Verstappen a Mercedes.

"Non so nulla a riguardo e, per essere sincero, non mi interessa," ha spiegato. Quando gli è stato chiesto se avesse qualche suggerimento per il suo rivale, ha replicato: "Non ho un consiglio predisposto; in realtà, potrei offrirgli assistenza, ma a un prezzo piuttosto elevato."

Alonso sul 2026 per Aston Martin

Il pilota ha inoltre parlato del 2026 e delle nuove opportunità per Aston Martin, legate all’arrivo della nuova sede, all’ingresso di Adrian Newey e all’affiliazione con Honda. "È un’occasione straordinaria, e lo siamo ben consapevoli – non solo noi, ma tutte le squadre ambiziose che puntano al successo. Con il rinnovo delle normative, ognuno di noi desidera trovarsi in una posizione da poter lottare per ottenere risultati migliori," ha affermato Alonso.

"Siamo certi che si tratti di un’opportunità unica: la nostra fabbrica rappresenta una delle migliori, se non la migliore, nel mondo dello sport. L’abbiamo sempre sostenuto sin dai primi giorni della sua realizzazione, e oggi la realtà lo conferma."

Il pilota ha anche espresso soddisfazione per l’opportunità concessa ai media di visitare le strutture di Aston Martin questa settimana. "Abbiamo iniziato la stagione in condizioni difficili, con una competitività ridotta e senza riuscire a far salire i nostri punti in classifica," ha commentato.

Ha riconosciuto che alcuni giornalisti non erano rimasti colpiti da quanto visto, ritenendo che la squadra stesse seguendo una strada sbagliata. Tuttavia, dopo aver visitato la fabbrica, molti hanno potuto constatare personalmente l’elevato livello delle strutture e la qualità del team.

