Hamilton e Vettel ricevono premi indesiderati in F1

Lewis Hamilton e Sebastian Vettel hanno ricevuto un riconoscimento indesiderato in Formula 1, essendo noti per essere i piloti che si lamentano di più dopo l'arrivo dello Safety Car.

Hamilton e Vettel condivideranno così un premio poco ambito, assegnato dal pilota dello Safety Car, Bernd Mayländer, che ha fatto notare come nel mondo della F1 siano proprio loro a lamentarsi maggiormente quando si trovano a guidare in coda.

Lo Safety Car rappresenta un elemento fondamentale per garantire la sicurezza di piloti e commissari, guidando le monoposto a velocità ridotta lungo il tracciato fino a quando il pericolo non viene eliminato.

Dal 2000, l’ex pilota del DTM Bernd Mayländer si occupa della gestione dello Safety Car, attualmente a bordo di un Mercedes-AMG GT Black Series o di un Aston Martin Vantage.

Cosa ha detto Bernd Mayländer sulle lamentele riguardanti lo Safety Car?

Durante un'intervista al The Telegraph, Mayländer è stato interrogato su quale pilota lamentasse maggiormente la situazione quando lo segue in pista. La sua risposta ha indicato due autentiche icone della Formula 1: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, titolati complessivamente con 11 Campionati del Mondo – sette per Hamilton e quattro per Vettel – a dimostrazione del ruolo centrale che questa critica riveste anche tra i grandi del circuito.

"Senza esitazioni, direi che si tratta di Sebastian e Lewis," ha dichiarato Mayländer, sottolineando però che non intende biasimarli. Pur riconoscendo come la potenza esplosiva di una monoposto renda lo Safety Car relativamente lento, ha precisato: "Appena la pista sarà sgombra, probabilmente raggiungerò il 95% della velocità da gara", evidenziando così la differenza tra la guida prudente in situazioni di emergenza e la spinta tipica della competizione.

Nonostante Hamilton debba dividere questo riconoscimento con Vettel, il pilota britannico era già stato definito, in un'intervista del 2023 ad Auto Motor und Sport, il miglior pilota "nascosto" in pista. "Lewis tende sempre a ritagliarsi un piccolo vantaggio nascondendosi leggermente dietro la vettura; è fondamentale tenere d'occhio il punto cieco per capire dove si trovi realmente," ha rivelato Mayländer.

I sette titoli mondiali di Hamilton lo pongono ai vertici della Formula 1, accanto a Michael Schumacher. La sua ambizione di conquistare un ottavo campionato – un record personale – lo ha spinto a passare alla Ferrari, lo stesso team in cui Schumacher divenne una vera leggenda, operazione conclusasi prima della stagione 2025. Tuttavia, le speranze per quell'ottava corona sembrano sospese fino al 2026, con Hamilton posizionato al sesto posto nel Campionato Piloti della stagione F1 2025, e a 131 punti di distanza dal leader, Oscar Piastri.

