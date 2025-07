Hamilton assente mentre la Ferrari conduce test importanti

Lewis Hamilton si assenterà da una prova fondamentale con la Ferrari, dato che la scuderia in difficoltà punta a risolvere i problemi di ritmo con un aggiornamento al modello SF-25.

Il sette volte campione del mondo non era salito sul podio al Gran Premio di Gran Bretagna dal 2013, durante la sua ultima apparizione a Silverstone, un episodio che ha contraddistinto una stagione inaugurale deludente con il team rossonero.

Tuttavia, la Ferrari cercherà di invertire la tendenza durante una giornata di test a Mugello, prevista per mercoledì 16 luglio. Secondo Motorsport.com Italia, il team valuterà una nuova sospensione posteriore, nella speranza di migliorare in maniera significativa le prestazioni del monoposto.

Per quanto riferito, Hamilton non sarà alla guida a Mugello, lasciando spazio a Charles Leclerc, il quale testerà il nuovo componente, affiancato dal pilota di prova Antonio Giovinazzi. GPFans ha contattato la Ferrari per confermare la scaletta, anche se la decisione non è ancora ufficiale.

Perché la Ferrari testa un nuovo pacchetto di sospensioni?

Il rapporto evidenzia come le simulazioni eseguite sulla nuova sospensione posteriore abbiano prodotto risultati promettenti. Tuttavia, sarà il giudizio dei piloti a determinare l’effettiva efficacia dell’aggiornamento.

Negli ultimi tempi, la Ferrari ha combattuto con notevoli difficoltà legate all’altezza di guida nel 2025. La nuova sospensione è stata studiata per rendere il veicolo meno sensibile e per ampliare il margine di utilizzo degli pneumatici.

Nel corso di giugno, Hamilton e Leclerc hanno messo alla prova una Ferrari aggiornata durante il Gran Premio d’Austria, dove sono state introdotte importanti migliorie al fondo del monoposto, considerate da entrambi come un significativo passo avanti.

Il team confida che la sinergia tra i miglioramenti al fondo e l’aggiornamento della sospensione potrà garantire un guadagno fino a un decimo di secondo, avvicinandosi così a McLaren a Spa. Nonostante una stagione complessa sia per Hamilton che per Leclerc, la Ferrari continua a guidare il campionato costruttori, con un distacco di 12 punti rispetto ai rivali più prossimi, la Mercedes.

