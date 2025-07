La Ferrari sosterrà dei test che potrebbero decidere la sua stagione

Ferrari potrebbe affrontare un test decisivo che rischia di segnare l’andamento della stagione 2025 per Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Secondo quanto riportato da Motorsport.com, il team italiano ha preso una decisione in vista delle prossime settimane: "Durante i 200 km assegnati per le riprese pubblicitarie, verrà installata una nuova sospensione posteriore, mentre la Ferrari cercherà di capire se potrà affrontare la seconda metà della stagione con maggiore ottimismo.

"I risultati della simulazione sono stati positivi, ma la Ferrari spera che le riprese di mercoledì confermino gli stessi segnali anche in pista, unendo i dati alle sensazioni dei piloti. La nuova sospensione dovrebbe rendere la SF-25 meno sensibile all’altezza del fondo, aprendo opzioni di setup utili per migliorare la finestra operativa degli pneumatici Pirelli.

"Un’azione combinata tra fondo e sospensioni potrebbe valere quasi un decimo, e se i dati finora raccolti verranno confermati, la Ferrari potrà puntare a difendere il secondo posto nel campionato costruttori, con la McLaren in testa e 238 punti di vantaggio sulla Scuderia", si legge nel report.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

