Le ultime novità sull'arrivo di Horner alla Ferrari

Ferrari potrebbe rivelarsi il grande beneficiario dell'uscita di Christian Horner dalla Red Bull.

La inaspettata partenza di Christian Horner dalla Red Bull Racing ha scosso il mondo della Formula 1. Secondo Ted Kravitz e Karun Chandhok, le voci su un suo eventuale passaggio alla Ferrari sono infondate, nonostante le speculazioni che affollano il settore da anni. La Scuderia italiana, infatti, non riesce a conquistare un titolo costruttori dal 2008, accumulando così una crescente pressione per ritrovare il successo.

Dopo una brillante carriera ventennale in Red Bull, che gli ha consentito di contribuire a sei titoli costruttori e otto campionati piloti, Horner cesserà di ricoprire un ruolo operativo all'interno del team. Pur mantenendo un legame con la scuderia, il futuro ruolo che giocherà resta ancora da definire. Kravitz esclude un passaggio alla Ferrari, soprattutto a causa delle tensioni con Lewis Hamilton, che renderebbero complicata una sua eventuale transizione.

In passato è già stata prospettata a Horner un'opportunità in Italia, che in quell'occasione fu declinata. I rumor legati a un possibile ingresso in Ferrari affiorano da oltre una decade, e alcuni commentatori sottolineano che un binomio che unisse Christian Horner e Adrian Newey avrebbe potuto risultare particolarmente appetibile per il panorama italiano.

Molti esperti ora ipotizzano che Alpine possa rivelarsi l’ambiente ideale per il nuovo percorso professionale di Horner. Karun Chandhok evidenzia il solido rapporto di amicizia tra il tecnico e Flavio Briatore, figura che potrebbe giocare un ruolo determinante nel rinvigorire le sorti del team. La vicinanza geografica di Alpine, che potrebbe consentire a Horner di spostarsi da Milton Keynes a Enstone, offre ulteriori vantaggi organizzativi in un contesto in cui la ristrutturazione gestionale è ormai urgente.

L’esperienza maturata in Red Bull, unita all’influenza di figure chiave come Briatore e Bernie Ecclestone, rende ancora più probabile che Horner trovi in Alpine il terreno fertile per ricominciare. Con l’uscita di Oliver Oakes dal ruolo di team principal dopo il Gran Premio di Miami, si apre una nuova opportunità: la presenza di numerosi ex collaboratori della Red Bull in Alpine potrebbe facilitare un suo inserimento rapido e sinergico nel team, rendendo la transizione non solo plausibile, ma anche strategicamente vantaggiosa.

