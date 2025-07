URGENTE: Confermato che la Ferrari sta preparando un enorme rinnovo contrattuale

Si conferma che Ferrari starebbe lavorando a una significativa revisione contrattuale per una delle sue stelle.

Secondo quanto riportato da AutoRacer.it, la scuderia è già in trattative per estendere l’accordo con uno dei protagonisti principali: "Vasseur e l’alta dirigenza stanno negoziando la revisione del contratto, sia per quanto riguarda il potere decisionale sia la sua durata.

"La decisione finale dovrebbe giungere nelle prossime settimane e, nel frattempo, Leclerc e Hamilton saranno a Mugello con la SF-25, ora dotata di una sospensione posteriore rinnovata, mentre si parla anche di un possibile interesse per Christian Horner, recentemente separato da Red Bull Racing.

Correlato: Charles Leclerc parla ONESTAMENTE della minaccia di Lewis Hamilton

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!