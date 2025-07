Charles Leclerc ha parlato con sincerità della possibile minaccia rappresentata dall’arrivo di Lewis Hamilton come compagno di squadra in Ferrari.

In dichiarazioni pubblicate da RacingNews365, il pilota monegasco si è espresso sul rendimento generale della squadra: “Mettiamo semplicemente la macchina più veloce in pista e poi abbiamo tutta la libertà a disposizione.

"Non è come 10 o 15 anni fa, quando eri un po’ bloccato in curva per via dell’equilibrio e non avevi gli strumenti per rendere l’auto più veloce. Ora quegli strumenti li abbiamo, quindi non sono assolutamente preoccupato”, ha affermato il pilota.

Correlato: Il VERO colpevole del fallimento di Hamilton a Silverstone

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato