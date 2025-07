Il VERO colpevole del fallimento di Hamilton a Silverstone

Perfecto, aquí tienes el texto revisado y listo para copiar en tu sitio web, sin formato ni etiquetas especiales:

I media italiani di Formula 1 hanno analizzato a fondo la prestazione di Lewis Hamilton a Silverstone, individuando il vero responsabile del risultato deludente ottenuto dal pilota britannico.

Dal 2014, Hamilton era sempre salito sul podio in ogni Gran Premio disputato sul circuito inglese, ma lo scorso weekend è stato superato da Nico Hülkenberg su Sauber, interrompendo bruscamente la sua striscia vincente.

Nonostante ciò, il quotidiano La Gazzetta dello Sport ha inserito il sette volte campione del mondo tra i migliori piloti del weekend, elogiandone lo spirito combattivo.

L’analisi ha sottolineato una trasformazione evidente nel suo atteggiamento rispetto alle gare precedenti, pur concludendo che il suo impegno non è stato sufficiente per garantirgli un posto tra i primi tre.

"A Silverstone si trasforma. Con una Ferrari che non è ancora perfetta, lotta con la grinta di un leone, ma non riesce a raggiungere il podio. Forse non è abbastanza, ma lo spirito c’è", si legge nel report.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

