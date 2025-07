Italia divisa per colpa di Lewis Hamilton

La prestazione di Lewis Hamilton a Silverstone questo weekend ha spaccato in due i media italiani. Per la prima volta dal 2013, il campione britannico non è riuscito a salire sul podio della sua gara di casa, e l'analisi del giorno dopo offre due letture completamente opposte.

Da una parte, https://www.gazzetta.it/motori/ferrari/07-07-2025/ferrari-hamilton-va-ascoltato-il-commento-di-gasparini-sulla-gazzetta.shtml" target="_blank">La Gazzetta dello Sport si schiera a difesa di Hamilton, lanciando un appello diretto alla Ferrari affinché riveda il proprio approccio e dia ascolto al suo pilota di punta. "Date retta a Lewis – che dal 2008 ha vinto sette Mondiali, mentre la Ferrari nello stesso periodo è rimasta a zero – significa accettare e quindi sposare la sua visione sul lavoro e sulla macchina," scrive il giornalista Gianluca Gasparini.

"Chi pretende risultati immediati e non conosce il funzionamento della F1 critica le sue difficoltà con una monoposto dal comportamento piuttosto incostante, bollandole come il declino di un campione sul viale del tramonto," continua l'analisi. "Ma ciò che il britannico sostiene da quando ha messo nel mirino Maranello è un cambio di filosofia: un progetto futuro meno radicale, costruito su una base solida che semplifichi la vita ai piloti."

Di parere diametralmente opposto è la valutazione di https://sport.sky.it/formula-1/2025/07/06/formula-1-pagelle-gp-silverstone-2025-turrini#08" target="_blank">Sky Sports Italia, che nel suo commento punta il dito contro gli errori del pilota come causa principale del quarto posto finale. "Silverstone è casa sua e si vede. Ma il podio, per suoi demeriti, è svanito," si legge nella loro analisi critica, attribuendo a Lewis la responsabilità per il risultato mancato.

Correlato: Lewis Hamilton ammette il fallimento di Silverstone

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato