È stato rivelato che la Mercedes potrebbe aver TRADITO Lewis Hamilton

È emerso che la Mercedes potrebbe aver tradito Lewis Hamilton con Max Verstappen nel recente passato.

Nel 2015, l’austriaco non riuscì a offrirgli un sedile in Formula 1, a differenza della Red Bull. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Wolff aveva già tentato di attirare Verstappen in Mercedes alla fine del 2020. La stampa sportiva italiana riferisce che Wolff cercò di reclutare Verstappen per la Mercedes proprio in quel periodo.

Era l’anno in cui Lewis Hamilton conquistò il suo settimo titolo mondiale, anche se dovette attendere fino all’ultimo momento per rinnovare il contratto, che fu poi ufficializzato alla vigilia della stagione 2021. Inizialmente, il britannico firmò per un solo anno, e solo dopo la pausa estiva si arrivò a un accordo per altre due stagioni.

Secondo il quotidiano, questo episodio non può essere separato dal continuo interesse della Mercedes per Verstappen: “Si trattò di un’attrazione prolungata. Pochi sanno che Wolff aveva già studiato la situazione contrattuale di Verstappen nell’inverno 2020-2021 per valutare una possibile mossa”. Alla fine, Verstappen rifiutò l’offerta e conquistò quattro titoli mondiali tra il 2021 e il 2024.

Come si è definito il Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Gran Bretagna?

Come è cambiata la Classifica Piloti dopo il GP di Gran Bretagna? Il Gran Premio di Gran Bretagna ha regalato una gara spettacolare, dove Lando Norris e Oscar Piastri si sono dati battaglia senza esclusione di colpi, mentre nelle retrovie non sono mancate le scintille.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti di un duello incredibile, con il britannico che alla fine ha avuto la meglio, continuando la sua caccia al leader del mondiale. Antonelli, di gran lunga il miglior rookie della stagione, ha vissuto un'altra giornata amara, dovendo abbandonare nuovamente la gara dopo un contatto con Hadjar.

Pomeriggio agrodolce per i piloti spagnoli: Alonso è tornato a punti, mentre Carlos Sainz è rimasto fuori dalla top ten. Nella sfida interna in casa Ferrari, Lewis Hamilton ha lasciato nettamente indietro Charles Leclerc.

Di seguito la classifica aggiornata del Campionato Piloti:

1. Óscar Piastri – 234 punti

2. Lando Norris – 226 punti

3. Max Verstappen – 165 punti

4. George Russell – 147 punti

5. Charles Leclerc – 119 punti

6. Lewis Hamilton – 103 punti

7. Andrea Kimi Antonelli – 63 punti

8. Alexander Albon – 46 punti

9. Nico Hülkenberg – 37 punti

10. Esteban Ocon – 23 punti

11. Isack Hadjar – 21 punti

12. Lance Stroll – 20 punti

13. Pierre Gasly – 19 punti

14. Fernando Alonso – 16 punti

15. Carlos Sainz – 13 punti

16. Liam Lawson – 12 punti

17. Yuki Tsunoda – 10 punti

18. Oliver Bearman – 6 punti

19. Gabriel Bortoleto – 4 punti

20. Franco Colapinto – 0 punti

