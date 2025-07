Mercedes ha reso noti i veri danni subiti da Andrea Kimi Antonelli durante l’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna.

Bradley Lord, in un video pubblicato su il canale YouTube del team, ha parlato di quanto accaduto al giovane pilota: "È stata danneggiata una grande parte del tunnel del diffusore sul lato destro, la parete laterale, che praticamente forma il bordo del diffusore. C’era anche un taglio significativo sul lato sinistro.

"Quindi non si tratta di qualcosa che ci portiamo dietro, ma il danno al diffusore ha causato a Kimi una perdita significativa di carico aerodinamico al posteriore, rendendo la vettura estremamente difficile da guidare. Alla fine, era chiaro che con quella perdita di prestazione non avrebbe potuto recuperare posizioni, quindi ha deciso di ritirarsi dalla gara.

"Più di ogni altra cosa, Kimi voleva semplicemente capire quale fosse il problema di bilanciamento di base durante questo fine settimana. Aveva poca fiducia nella vettura alle alte velocità, e questo è qualcosa che ora analizzeremo molto attentamente. Vogliamo assicurarci che non ci siano problemi nella configurazione o nell’assetto che gli impediscano di spingere al massimo nelle curve veloci.

"E questo, naturalmente, non è decisivo solo a Silverstone, ma anche in vista di Spa, perché anche in Belgio ci sono molte curve lunghe e veloci. Vogliamo metterlo nelle condizioni migliori per poter esprimere pienamente il suo talento, perché sappiamo cosa ha dentro di sé", ha commentato.

Correlato: Mercedes ammette i problemi di Antonelli in F1

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato