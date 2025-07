ULTIMA ORA: la famiglia di Verstappen conferma il suo arrivo in Mercedes

Nelson Piquet Jr., cognato di Max Verstappen, ha dichiarato con certezza che il pilota olandese correrà per la Mercedes nella prossima stagione.

Dopo il licenziamento di Christian Horner dalla Red Bull, il futuro di Verstappen appare ambiguo e la Mercedes si profila come meta privilegiata per il quadruplice campione del mondo. Durante il podcast "Pelas Pistas", Piquet ha lasciato trapelare numerosi dettagli, suggerendo che il trasferimento potrebbe avvenire nel 2026, un’ipotesi che alimenta da tempo le speculazioni nel mondo della Formula 1.

Il quadro che si delinea all’interno del paddock si è complicato ulteriormente dopo il Gran Premio d’Austria 2025, quando il team principal Toto Wolff e il pilota George Russell hanno confermato pubblicamente l’interesse della Mercedes per Verstappen.

Perché la Mercedes è così attraente per Max Verstappen?

La scorsa stagione, la Mercedes ha dimostrato una forma competitiva: George Russell ha conquistato una vittoria in Canada e ha collezionato cinque podi, mentre il giovane Kimi Antonelli ha rivelato un notevole potenziale. Tuttavia, la recente supremazia della McLaren, unita alle difficoltà della Red Bull nel gestire le prestazioni delle proprie vetture, rende ancor più interessante un ipotetico passaggio alla scuderia bavarese, soprattutto in vista degli avanzamenti tecnologici dei motori in preparazione per la normativa 2026.

Verstappen, con contratto in essere presso la Red Bull fino al 2028, sembra poter contare su clausole di rescissione legate alle prestazioni: un eventuale calo in classifica, a partire dal Gran Premio d’Ungheria di agosto 2025, potrebbe aprirgli la porta per un cambio di squadra. Attualmente il pilota occupa il terzo posto nel Campionato Piloti, con una distanza di nove punti da George Russell, e il recente calo di rendimento della Red Bull, insieme all’uscita di figure chiave come Adrian Newey, ha ulteriormente alimentato le speculazioni sul suo futuro.

Né Russell né Antonelli hanno ancora confermato la propria presenza nella formazione per il 2026, e Toto Wolff ha annunciato che si prenderà una decisione definitiva durante le vacanze estive. Pur dichiarando fiducia nel proprio ruolo, Russell si troverebbe a dover fare i conti con l’arrivo di Verstappen, considerato uno dei piloti migliori della griglia e quadruplice campione del mondo. Diverse fonti, tra cui Sky Italia, segnalano che i colloqui tra il team di Verstappen e la Mercedes si sono intensificati. Anche Lewis Hamilton, attualmente con la Ferrari, ha espresso pareri favorevoli, sottolineando la forte cultura di squadra e le promettenti prospettive offerte dai motori Mercedes.

L’introduzione delle nuove normative per il 2026, con la transizione verso una propulsione elettrica al 50%, rende la scuderia bavarese particolarmente interessante grazie al suo programma avanzato nel settore dei motori. D’altro canto, la nuova divisione Powertrains della Red Bull, in collaborazione con Ford, continua a puntare sul proprio motore, un fattore che potrebbe indurre Verstappen a rimanere fedele alla squadra. Il Gran Premio d’Ungheria si prospetta dunque decisivo, potendo attivare clausole contrattuali cruciali e influenzare le scelte future del campione.

