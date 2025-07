La Mercedes sta giocando con Verstappen? Le ultime sulla sua potenziale partnership con Antonelli

Juan Pablo Montoya si interroga su chi potrebbe occupare il posto di Max Verstappen in Red Bull Racing, qualora il pilota olandese decidesse di lasciare il team. Forse George Russell avrebbe già firmato un contratto, oppure Toto Wolff starebbe cercando in modo strategico di creare squilibri nella competizione?

Stamattina, inaspettatamente, sono state diffuse notizie clamorose: dopo più di vent'anni alla guida, Christian Horner è stato esonerato da Red Bull Racing. La squadra preferisce non rivelare le ragioni dell'intervento, sottolineando al contempo che Horner rimarrà per sempre parte della sua storia.

La situazione ha assunto ulteriore complessità, poiché, in seguito a una recente fuga di notizie secondo cui il personale di Red Bull sarebbe stato informato, il team associato Racing Bulls ha annunciato la nomina di Laurent Mekies a guida di Red Bull Racing, lasciando il gruppo senza commenti ufficiali.

Drama dentro Red Bull Racing

Non è chiaro il motivo alla base di questa decisione, ma è innegabile che nell'ultimo anno e mezzo la scuderia abbia attraversato una fase di instabilità interna accompagnata da risultati deludenti. Secondo Montoya, l'assenza di Horner potrebbe essere collegata alla vicinanza di una possibile partenza di Max Verstappen: "La grande domanda è se Horner sia stato esonerato perché Verstappen sta per andarsene oppure per evitare che lui stesso lasci il team", ha dichiarato a BetVictor Casino. Durante questo periodo si era infatti discusso molto della possibilità di un cambio alla guida, vista la crescente tensione all'interno di Red Bull.

Montoya prosegue: "Ma chi lo sostituirà? Al momento non emerge alcuna alternativa convincente. Potrebbe addirittura presentarsi Leclerc? Anche se non seguo quotidianamente la classifica, se Leclerc dovesse dimostrarsi una valida opzione, la faccenda potrebbe complicarsi ulteriormente. Un'altra ipotesi è che George Russell abbia già siglato con la Mercedes, mentre Toto Wolff sembra alimentare il dibattito creando polemiche tra le squadre. Forse il contratto di Russell per i prossimi cinque anni è già in atto, accendendo ulteriormente le speculazioni. Resta da vedere quale decisione prenderanno."

