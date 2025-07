Leclerc lascia la Ferrari ESPOSTO dopo il GP di Gran Bretagna

Charles Leclerc ha evidenziato il grave problema che affligge la Ferrari durante il Gran Premio di Gran Bretagna.

Dopo aver concluso la gara in quattordicesima posizione, fuori dai punti, il pilota ha commentato l'andamento della competizione a Silverstone, mettendo in luce le difficoltà riscontrate nella gestione della gara e nella strategia adottata durante i vari settori del circuito.

Analizzando le prestazioni nella zona mista, Leclerc ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha anche sottolineato la necessità di esaminare attentamente i dati raccolti quel giorno. "Strategia? Non sono soddisfatto della mia scelta, ed è stata una decisione personale. Credevo che i primi due settori si adattassero bene alle gomme lisce, mentre nel terzo, nonostante la pista bagnata, mi aspettavo un'asciugatura molto più rapida. Purtroppo, questo non è avvenuto", ha dichiarato.

Ha poi aggiunto: "Questa è stata in parte la ragione della nostra prestazione deludente, ma il problema principale è stato il ritmo. Non avrò tutte le risposte finché non sarò in garage; lavorerò intensamente per capire cosa sia andato storto."

Come si è concluso il Gran Premio di Gran Bretagna 2025?

