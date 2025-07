Ferrari non ha dato peso alle critiche di Lewis Hamilton sulla sua monoposto durante il Gran Premio Britannico.

Il pilota britannico si è classificato al quarto posto a Silverstone, nonostante alcuni dei principali nomi del 2025 siano stati esclusi dalla lotta per il podio. In definitiva, è stato Nico Hulkenberg della Sauber a conquistare il terzo posto, ottenendo così il suo primo podio in gara. Il tedesco ha concluso oltre cinque secondi davanti a Hamilton, sottolineando come il sette volte campione non riesca ancora a trovare la giusta sintonia col suo nuovo team, mentre il compagno Charles Leclerc ha già collezionato quattro podi in questa stagione.

Dopo una giornata turbolenta nella caotica pista di Silverstone, Hamilton ha commentato che la sua SF-25 si è rivelata troppo "agile" in condizioni di bagnato, confermando le lamentele esposte durante il tentativo di superare Hulkenberg per il terzo posto. Il team principal Fred Vasseur ha, durante la conferenza stampa, ricordato sentimenti simili espressi da Max Verstappen riguardo alla sua Red Bull, sostenendo che le critiche di Hamilton non riflettano sempre la realtà.

"Credo che anche Max abbia espresso lo stesso pensiero", ha dichiarato Vasseur, aggiungendo: "Non ho avuto l’occasione di approfondire la questione con Lewis, ma sebbene in radio abbia commentato che la vettura era 'troppo agile', questo comportamento non si manifesta in ogni situazione. Raggiungere una vettura costante è estremamente complesso: osservando da vicino la McLaren, si nota che tutte sono competitive, ma in alcuni giri emergono i punti di forza che variano all’inizio o alla fine della sessione, o in base alla pressione degli pneumatici. Quando ti accorgi di questi dettagli, la sfida diventa ancora più ardua, e spero di approfondire il tema con Lewis in futuro."

Hamilton si confronta con una nuova sfida

Hamilton ha eguagliato il suo miglior risultato in Ferrari e, riducendo il distacco con Leclerc a 16 punti in classifica, ha però percepito la giornata come un’occasione mancata. Mentre i protagonisti del podio del 2025 — Verstappen, George Russell, Kimi Antonelli e Leclerc — si trovavano già in difficoltà o avevano abbandonato all’uscita dei box, le possibilità di Hamilton di ambire al podio si sono ridotte sostanzialmente a quelle offerte da Hulkenberg e, inaspettatamente, da Lance Stroll.

L’assenza del podio ha posto fine a una brillante striscia a Silverstone, dove il pilota britannico aveva ottenuto almeno un podio nelle ultime undici stagioni. I 40 anni di Hamilton vedranno in questo Gran Premio un ulteriore risultato deludente in una prima metà di stagione complessa con Ferrari.

