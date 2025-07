La Ferrari SMASCHERA Lewis Hamilton dopo il GP di Gran Bretagna!

Ferrari si trova al centro del dibattito dopo che il direttore del team, Fred Vasseur, ha messo in discussione le critiche mosse da Lewis Hamilton sul comportamento della sua monoposto al Gran Premio di Gran Bretagna.

Dopo una gara combattuta in condizioni caotiche, Hamilton ha lamentato come la sua SF-25 si comportasse “troppo agile” in condizioni di pista bagnata, tanto da commettere errori nel tentativo di strappare posizione a Hulkenberg. Queste difficoltà, secondo il pilota britannico, rivelano problemi nell’equilibrio della vettura, un aspetto che continua a far discutere gli addetti ai lavori.

Vasseur ha però difeso la situazione durante le conferenze stampa, ricordando che anche Max Verstappen aveva espresso critiche analoghe sulla sua Red Bull. Il capo della scuderia ha spiegato: “Non abbiamo avuto il tempo di analizzare a fondo l’equilibrio dell’auto e, sebbene in radio Hamilton si sia lamentato della sua agilità, tale comportamento non è stato costante.

"Mantenere una vettura completamente uniforme è una sfida. McLaren, ad esempio, coglie il momento giusto per esprimere la sua superiorità, mentre noi siamo competitivi all’inizio o alla fine di ogni fase, anche in funzione della pressione dei pneumatici. Una volta colti questi dettagli, la lotta si fa decisamente più ardua. Parlerò comunque con Lewis.”

Correlato: Hamilton sottolinea la sua PIÙ GRANDE PERDITA con la Ferrari in F1

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato