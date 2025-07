Hamilton sottolinea la sua PIÙ GRANDE PERDITA con la Ferrari in F1

Un incredibile record nella Formula 1 di Lewis Hamilton si è spento al Gran Premio Britannico.

Il sette volte campione ha vissuto una gara particolarmente difficile, stavolta al volante della Ferrari, dimostrando che perfino i titani possono incontrare ostacoli insperati.

Per la prima volta dal 2013, Hamilton non è riuscito a salire sul podio a Silverstone, concludendo la gara al quarto posto e restando quasi cinque secondi indietro rispetto a Nico Hulkenberg sulla Sauber.

In un'intervista a Sky Sports F1, il campione ha spiegato che la squadra ha perso tempo e posizioni a causa di scelte strategiche errate. "Non capisco come sia passato dal quarto posto all'ottavo", ha commentato, aggiungendo che per gran parte della gara si è trovato bloccato dietro tre vetture.

"Ho deciso di fermarmi in anticipo nella speranza di compiere un sorpasso decisivo, ma la vettura non si comporta affatto bene sotto la pioggia. Una frenata improvvisa e un'uscita troppo ampia in curva 3 mi hanno fatto perdere un tempo prezioso, aggravato da una serie di errori. Senza dubbio, è stata una giornata da dimenticare", ha concluso il pilota.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

