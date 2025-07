Leclerc e Hamilton, CONDANNATI alla Ferrari

Charles Leclerc ha parlato di ciò che possiamo aspettarci dalla Ferrari nel prossimo Gran Premio di Formula 1.

Dopo aver concluso al quattordicesimo posto, fuori dal punteggio, il pilota monegasco ha condiviso le sue impressioni sui cambiamenti e le migliorie in vista della gara in Belgio. In particolare, ha cercato di analizzare l’impatto che la nuova sospensione posteriore, prevista per Spa, potrebbe avere sulle prestazioni della vettura.

«Non posso rispondere a questa domanda», ha dichiarato Leclerc, esprimendo scetticismo riguardo al misterioso problema emerso durante le qualifiche, che ha sollevato numerose discussioni nel paddock.

«Riesciamo a risolverlo in tempi brevi? Non mi sembra», ha aggiunto il pilota della Ferrari, lasciando intendere che la soluzione del problema potrebbe non essere immediata.

Come sta andando il Campionato Costruttori dopo il GP del Regno Unito?

1. McLaren – 460 punti

2. Ferrari – 222 punti

3. Mercedes – 210 punti

4. Red Bull Racing – 172 punti

5. Williams – 59 punti

6. Kick Sauber – 41 punti

7. Racing Bulls – 36 punti

8. Aston Martin – 36 punti

9. Haas – 29 punti

10. Alpine – 19 punti

