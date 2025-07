Alonso AUMENTA la rivalità con Hamilton con queste parole provocatorie

Il bicampione del mondo Fernando Alonso ha riacceso la storica rivalità con la leggenda britannica della Formula 1, Lewis Hamilton, dopo Silverstone.

I due piloti hanno sempre gareggiato con rispetto reciproco, anche se l’intensità dei loro duelli era evidente sin dai tempi in cui correvano insieme per la McLaren nel 2007. Sebbene non si contendano più il titolo mondiale, le recenti dichiarazioni dimostrano che la competizione non è mai finita, con Alonso pronto a sfidare nuovamente Hamilton nel territorio britannico. Il duello, che ha appassionato gli appassionati di motorsport per anni, continua infatti a essere al centro delle discussioni.

Durante le qualifiche, Max Verstappen ha conquistato la pole, cancellando le speranze di piloti locali come Hamilton, Lando Norris e George Russell. Alonso ha commentato con disinvoltura:

“È semplicemente il migliore, no?”, sottolineando come, quando le vetture sono comparabili, ottenere la pole significhi solo essere pronti al momento giusto. Inoltre, è stato messo in evidenza l’impressionante record di Hamilton a Silverstone, dove il britannico ha collezionato nove vittorie; sebbene Verstappen non abbia ancora raggiunto traguardi analoghi su questo circuito, il suo talento resta innegabile.

Come è nata la rivalità tra Hamilton e Alonso?

Quando Alonso entrò a far parte della McLaren nel 2007 in una scelta clamorosa, aveva appena conquistato due titoli mondiali consecutivi ed era considerato la promessa più brillante dopo il ritiro di Michael Schumacher.

In quel contesto fece la sua comparsa Hamilton, un novizio di 22 anni deciso a lasciare il segno nel più iconico team britannico. Con il progredire della stagione d’esordio, la lotta per il campionato si fece sempre più serrata, facendo crescere la frustrazione di Alonso per non aver ottenuto il ruolo da pilota principale, nonostante il suo status di bicampione.

Entrambi i piloti si ritrovarono così coinvolti in una battaglia accanita per il titolo, che infine si concluse con il successo della Ferrari guidata da Kimi Räikkönen. Episodi controversi, come lo scandalo “spygate”, contribuirono ad alimentare ulteriormente le tensioni.

Dopo appena una stagione, Alonso lasciò la McLaren per tornare alla Renault nel 2008, mentre Hamilton consolidava il suo successo nel team britannico, vincendo il campionato e collezionando ben 21 vittorie durante la sua permanenza.

