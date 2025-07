ULTIMA ORA: Red Bull Racing LICENZIA Christian Horner!

Christian Horner è stato sollevato dal suo incarico di team principal della Red Bull Racing dopo oltre 20 anni alla guida, così ha annunciato la scuderia mercoledì 9 luglio.

Il sito ufficiale della Formula 1 ha riportato quanto segue da parte di un portavoce del team: "Red Bull ha sollevato Christian Horner dalle sue funzioni operative a partire da oggi (mercoledì 9 luglio 2025) e ha nominato Laurent Mekies CEO di Red Bull Racing.

"Oliver Mintzlaff, CEO dei Progetti Aziendali e degli Investimenti, ha ringraziato Christian Horner per il suo straordinario lavoro negli ultimi 20 anni. Vogliamo ringraziare Christian Horner per il suo eccezionale contributo in questi ultimi due decenni.

"Con il suo instancabile impegno, la sua esperienza, le sue conoscenze e il suo spirito innovativo, è stato fondamentale nel consolidare Red Bull Racing come una delle squadre più vincenti e affascinanti della Formula 1.

"Grazie di tutto, Christian, sarai sempre una parte importante della storia del nostro team", si legge nel comunicato.

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

