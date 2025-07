ULTIMA ORA: Ferrari annuncia un NUOVO contratto con un pilota!

Ferrari ha annunciato all’ultimo momento un nuovo contratto per uno dei suoi piloti più riconosciuti.

Antonio Giovinazzi ha firmato un nuovo accordo con la Scuderia, secondo quanto annunciato martedì 8 luglio. Il pilota italiano continuerà a gareggiare nel Campionato del Mondo Endurance FIA e ricoprirà anche il ruolo di pilota di riserva in Formula 1 per la Scuderia.

Si tratta di un contratto pluriennale, anche se la durata esatta non è stata ancora resa nota. "Sono passati otto anni da quando ho iniziato la mia avventura in Ferrari, una squadra che per me è molto più di questo: è una famiglia. Rinnovare oggi il mio contratto significa continuare una sfida che ogni giorno mi dà energia, in un ambiente dove le persone, il lavoro di squadra e l’ambizione sono elementi fondamentali.

"Assumere il ruolo di pilota ufficiale nel WEC e terzo pilota in Formula 1 è un impegno che accetto con entusiasmo e grande orgoglio. Voglio esprimere la mia gratitudine alla Ferrari per la fiducia che ha riposto in me. Crescere con i colori di questo team è qualcosa di davvero speciale. Non vedo l’ora di iniziare i prossimi capitoli di questa storia, che vivrò con dedizione, passione e sete di successi, come ho sempre fatto."

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

