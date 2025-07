La sentenza LAPIDARIO su Hamilton alla Ferrari

I media italiani di Formula 1 hanno analizzato la prestazione di Lewis Hamilton a Silverstone, dopo che la stella della Ferrari non è riuscita a conquistare il suo primo podio con la Scuderia.

Fin dal 2014, Hamilton si era assicurato un posto sul podio in ogni Gran Premio a Silverstone, ma lo scorso weekend è stato superato, con il britannico che si è ritrovato al terzo posto, cedendo preziose posizioni a Nico Hulkenberg di Sauber, interrompendo bruscamente così una striscia impressionante su questo circuito.

Il risultato si è rivelato senza ombra di dubbio una delusione per Hamilton, il quale sembrava quasi destinato a partire dalla pole position durante le sessioni di qualifiche sabato. Nonostante il ritmo migliorato della Ferrari, il campione non è riuscito a tradurre quel vantaggio in un posto sul podio.

La prestigiosa testata La Gazzetta dello Sport ha comunque inserito Hamilton tra i migliori a Silverstone, elogiandone lo spirito combattivo. L'analisi ha evidenziato una notevole evoluzione rispetto alle gare passate: "A Silverstone si trasforma. Con una Ferrari che non è ancora perfetta, lotta come un leone, ma resta lontano dal podio. Non basta, sebbene la grinta non manchi."

Correlato: Lewis Hamilton DECIDE il suo futuro alla Ferrari!

Ferrari non raggiunge le aspettative a Silverstone

La Ferrari ha affrontato notevoli difficoltà in condizioni umide a Silverstone

Hamilton ha lamentato la difficoltà di gestire la monoposto durante il Gran Premio di Gran Bretagna, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc ha sofferto le stesse condizioni del temperamento SF-25. Leclerc ha definito la gara domenicale una delle più impegnative della sua carriera. Alla fine del giro di formazione, il pilota ha optato per passare a pneumatici slick, ma in una pista così insidiosa non è riuscito ad avanzare sufficientemente.

Il 27enne ha concluso in quattordicesima posizione dopo aver commesso un errore nella curva di Maggotts/Becketts, che gli è costato posizioni preziose. Il monégasque ha spiegato come la configurazione estremamente aggressiva della vettura rendesse il controllo dell'auto particolarmente arduo.

La Gazzetta dello Sport ha definito questo Gran Premio britannico "un weekend da dimenticare", posizionando Leclerc al di sotto di Hamilton. La vittoria del sette volte campione del mondo sul suo compagno è stata quasi l'unico aspetto positivamente rilevabile in una giornata che ha segnato la fine della sua straordinaria striscia sul podio.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato