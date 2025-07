La Ferrari rivela la sua grande delusione nei confronti del suo pilota principale

Fred Vasseur ha commentato la delusione di Charles Leclerc durante il Gran Premio di Gran Bretagna.

Dopo che il pilota è terminato la gara in quattordicesima posizione, lontano dai punti, il team manager ha riconosciuto quanto il risultato possa essere stato frustrante, soprattutto dopo le sessioni di allenamento e una qualificazione in cui la squadra era in pieno controllo, arrivando persino in testa. Secondo Vasseur, anche se un sesto posto non rappresenterebbe un disastro, le alte aspettative basate sulle prestazioni precedenti rendevano il calo particolarmente doloroso per il pilota.

Per cercare di alleggerire la tensione, Vasseur ha tentato di mantenere alto il morale di Charles, ricordandogli che tutti nello sport sono propensi a commettere errori e che l’importante è imparare e proseguire in squadra. "Conosco bene Charles: è il primo a riconoscere i propri sbagli. Gli ho detto: 'Hai commesso un errore, riconoscilo, dimenticalo e concentrati sulla gara'", ha affermato il manager, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra per superare le difficoltà e migliorare nelle competizioni future.

Come si è concluso il Gran Premio di Gran Bretagna 2025?

