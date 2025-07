Hamilton lancia una critica storica alla Ferrari

Lewis Hamilton ha definito la sua Ferrari, dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, l’auto più difficile da guidare nonostante il quarto posto ottenuto. Tuttavia, il pilota britannico sa di avere ancora molta strada da percorrere.

In gara, Hamilton ha concluso quarto e, nell’ultima rettilinea, non è riuscito a recuperare terreno su Nico Hülkenberg per ambire al podio.

Il team principal, Fred Vasseur, comprende la frustrazione del pilota, pur non condividendo appieno le sue parole. Vasseur ha ricordato che anche Max Verstappen aveva espresso un pensiero simile. Durante la gara, Hamilton ha infatti lamentato via radio che l’auto si comportava in maniera molto instabile, sebbene, secondo lui, non fosse sempre così.

Mantenere una performance costante

Per Vasseur, mantenere un rendimento costante risulta particolarmente difficile, soprattutto nelle condizioni vissute a Silverstone. «Ottenere un’auto regolare è davvero complicato.

Ad esempio, McLaren si distingue perché ogni pilota registra momenti di grande intensità: a volte all’inizio o alla fine di un pit stop, o quando cambia la pressione degli pneumatici. Una volta persa quella sintonia, diventa impegnativo mantenere il ritmo», ha spiegato il dirigente.

Vasseur ha inoltre ammesso che l’intero team ha affrontato un weekend estremamente difficile, aggravato dalle condizioni meteorologiche mutevoli e dalle scelte strategiche.

«Molti avranno qualche dubbio – forse fatta eccezione per Norris e, in parte, per Nico – con quel senso comune che ‘se fossi entrato in pista un giro prima o dopo, forse le cose sarebbero andate meglio’. Ora l’obiettivo è concentrarsi sulla sessione di qualifiche e sul prosieguo del campionato.»

