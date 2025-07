La Ferrari sottolinea i sentimenti agrodolci di Leclerc al GP di Gran Bretagna

Fred Vasseur ha osservato con sentimenti contrastanti ciò che Charles Leclerc ha vissuto durante il Gran Premio di Gran Bretagna.

Dopo che il pilota si è classificato al quattordicesimo posto, fuori dai punti, il team principal ha commentato la gara a Silverstone, sottolineando le difficoltà incontrate.

“È facile dire ora che Charles abbia commesso un errore all’inizio della corsa, ma in quel preciso momento ha percepito la situazione in maniera intensa e ha optato per passare a gomme lisce. Inoltre, già prima della gara si stavano manifestando alcune criticità”, ha spiegato Vasseur.

Secondo il direttore, le condizioni meteorologiche hanno ulteriormente complicato la strategia di gara.

“Dovevamo partire con pneumatici intermedi, poi il tempo si è asciugato, per infine riprendere a piovere, e le previsioni indicavano ulteriori precipitazioni. Questa successione di eventi ha generato confusione riguardo alle condizioni della pista”, ha concluso.

