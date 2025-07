Hamilton soddisfatto dei miglioramenti della Ferrari dopo il GP di Gran Bretagna

Lewis Hamilton ha individuato alcuni segnali di conforto per la Ferrari dopo il Gran Premio di Gran Bretagna.

Nonostante il pilota britannico abbia concluso la gara in quarta posizione – mentre Leclerc si è classificato decimo, raccogliendo così appena qualche punto – Hamilton avverte di poter fare di più.

In particolare, ha sottolineato come durante le prove libere si sia potuto apprezzare maggiormente l’equilibrio dell’auto su pista asciutta e, in fase di qualificazione, il team si sia mostrato in gran forma, accrescendo le speranze per un risultato migliore nella prossima corsa.

