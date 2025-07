Hamilton critica duramente la Ferrari

Lewis Hamilton ha evidenziato alcuni aspetti che la Ferrari dovrà migliorare dopo il Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota britannico, uscito quarto con lui e con Leclerc che si è classificato al decimo, si è detto convinto di poter offrire una prestazione migliore in gara.

"Il problema principale è la mancanza di stabilità: in ogni curva il veicolo tende a sbandare e non resta mai fermo, rendendo difficile mantenere un assetto equilibrato, soprattutto nelle sezioni a bassa velocità," ha spiegato Hamilton a Sky Sport F1.

"Queste condizioni non risultano ideali, ma anche in una gara come questa, sebbene non perfetta, ci sono molti spunti utili da cui imparare. Sono certo di poter comunicare al team cosa vorrei evitare nella prossima vettura," ha aggiunto il britannico.

Correlato: Lewis Hamilton DECIDE il suo futuro alla Ferrari!

Come si è concluso il Gran Premio di Gran Bretagna 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato