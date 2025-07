Le parole di Alonso su Verstappen faranno infuriare Hamilton

Fernando Alonso ha dichiarato che Max Verstappen è senza dubbio il migliore tra i piloti d’élite in Formula 1, capace di lasciare indietro anche Lewis Hamilton.

In un’intervista alla versione spagnola di DAZN, il campione spagnolo ha spiegato che se tutti i concorrenti dovessero guidare la stessa vettura, con caratteristiche, regolazioni e motore identici, Verstappen otterrebbe naturalmente la pole position in ogni occasione.

"È il migliore. Con una macchina paragonabile a quelle degli altri, è evidente che lui guiderà sempre dalla prima fila", ha aggiunto Alonso, sottolineando la sua ammirazione per il pilota olandese.

Per il pilota spagnolo, valutando esclusivamente le prestazioni in pista, Verstappen si è già imposto come il numero uno della categoria. Non è un segreto, infatti, che Alonso nutre una profonda stima nei confronti del suo avversario, nonostante in passato siano emerse tensioni con Lewis Hamilton. Queste affermazioni rafforzano l’immagine di Verstappen come leader incontrastato in una F1 sempre più competitiva e dinamica.

