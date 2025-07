Leclerc ROVINA il fine settimana di Sainz a Silverstone

Carlos Sainz, ex Ferrari, ha avuto un'altra sfortunata gara con la Williams, un episodio che continua a infastidire il pilota spagnolo e che spiega i problemi affrontati a Silverstone.

Dopo l'abbandono al Gran Premio d'Austria della scorsa settimana, Sainz è riuscito a terminare la gara a Gran Bretagna, nonostante le notevoli difficoltà imposte dalle condizioni caotiche della giornata.

Al termine della corsa, il pilota ha commentato ai media le fatiche incontrate nel raggiungere la zona punti, sottolineando tutta la frustrazione accumulata nel corso della stagione.

"In gara si corrono rischi, si fa tutto correttamente, si segue la strategia e poi arriva qualcosa fuori dal nostro controllo (l'intervento di Leclerc) e basta", ha spiegato. "Ora dovrò attendere altre due settimane; la situazione è diventata estremamente frustrante e deprimente", ha concluso.

Per quanti anni Carlos Sainz è passato alla Williams?

Lunedì è stato finalmente annunciato che Sainz proseguirà la sua carriera in Formula 1 con la Williams. Per molto tempo, Audi sembrava essere in vantaggio, ma lo stesso pilota non intravedeva alcun beneficio in ciò. Anche Red Bull e Mercedes hanno manifestato un certo interesse verso lo spagnolo, mentre Alpine ha elogiato le sue prestazioni. Alla fine, la scelta è ricaduta sulla Williams, una decisione a cui Sainz ha riflettuto a lungo.

In un comunicato stampa, il team britannico ha svelato i dettagli del contratto: "Williams Racing ha annunciato oggi che Carlos Sainz completerà il roster dei piloti per la stagione 2025 del Campionato Mondiale di Formula 1 della FIA e oltre. Con una decina di anni di esperienza in F1 alle spalle, Sainz si unirà alla Williams, proveniente dalla Scuderia Ferrari, con un contratto di due anni che prevede opzioni di rinnovo".

"Carlos gareggerà al fianco di Alex Albon nel 2025 e, con l'avvento della nuova era regolamentare della F1, la coppia cercherà di guidare la missione del team per tornare a dominare la griglia. Continuerà a correre con il numero 55", hanno commentato.

