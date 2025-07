Verstappen usa GIOCHI MENTALI con la McLaren

Max Verstappen non comprende la penalizzazione inflitta a Oscar Piastri per aver frenato dietro la safety car.

Il pilota olandese ha ricordato come, in Canada, un episodio simile – con George Russell al centro della vicenda – non abbia portato a nessuna sanzione.

Quando le luci della safety car si sono spente, spetta al pilota mantenere il ritmo di gara; tuttavia, l’australiano ha premuto il freno, permettendo a Verstappen di superarlo momentaneamente.

Mentre il pilota olandese è stato esentato da ogni penalizzazione, ritenuto costretto a seguire le direttive dei commissari, a Piastri è stata inflitta una sanzione di dieci secondi, accompagnata dall’aggiunta di due punti alla sua licenza.

Piastri non è d'accordo

Dopo la gara, Piastri ha chiaramente espresso il suo dissenso: “A quanto pare, ora non è più consentito frenare sotto la safety car. Preferisco non approfondire per evitare polemiche”, ha dichiarato il pilota.

Verstappen ha espresso anch’egli perplessità, paragonando l’episodio a quello canadese.

“Questa situazione si è ripetuta in diverse occasioni e mi sorprende che sia la prima volta in cui Oscar subisce una penalità di dieci secondi”, ha commentato, aggiungendo in modo netto: “Per i commissari, l’incidente è stato valutato in modo diverso.”

