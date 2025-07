Hamilton lascia il GP di Gran Bretagna SCONVOLTO

Lewis Hamilton ha concluso il Gran Premio di Gran Bretagna con una nota di insoddisfazione per la sua prestazione, ritenendo di aver potuto dare di più in pista.

Pur ottenendo il quarto posto, con Leclerc che ha chiuso in decima per accaparrarsi appena qualche punto, il pilota britannico ha ammesso di non aver preso le decisioni giuste nel momento opportuno. "Non credo di aver agito sempre nel modo corretto. Dopo il primo pit stop, alcuni avversari mi hanno superato, facendomi scendere dal quarto all’ottavo posto senza che ne comprenda il motivo", ha dichiarato Hamilton.

Il cambio sui pneumatici morbidi ha garantito un tempo quasi ideale, ma la fase di riingresso in pista si è rivelata particolarmente complessa. Infatti, in alcune curve chiave – in particolare le curve 3, 9 e 11 – il pilota ha perso tempo prezioso.

Nonostante questi intoppi, Hamilton è determinato a imparare dagli errori per ottimizzare le sue strategie nelle prossime gare e migliorare ulteriormente le sue performance in pista.

Come si è concluso il Gran Premio di Gran Bretagna 2025?



