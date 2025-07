La Ferrari finisce INSODDISFATTI dopo il GP di Gran Bretagna

Fred Vasseur ha espresso sentimenti contrastanti per quanto accaduto alla Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna.

Dopo che Lewis Hamilton si è classificato quarto e Leclerc ha concluso decimo, entrando in punti per un soffice momento, il team principal ha commentato la gara a Silverstone.

“È positivo per il campionato, ovviamente, ma il nostro obiettivo non è solo allargare il vantaggio su Mercedes e Red Bull, siamo qui per vincere”, ha spiegato Vasseur.

Ha continuato precisando: “La gara è stata complessa, anche se il ritmo non è stato del tutto negativo – salvo McLaren, siamo stati rapidi. Le difficoltà sono state davvero nei sorpassi, dove le turbolenze hanno giocato un brutto scherzo, mentre in fase di aria pulita il ritmo è tornato buono.”

Come si è concluso il Gran Premio di Gran Bretagna nel 2025?

Con l'aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

