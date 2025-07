Hulkenberg interrompe due serie storiche in F1

Nico Hülkenberg ha finalmente raggiunto il podio, mettendo a segno il traguardo dopo aver disputato 239 Gran Premi.

In una serata caotica a Silverstone, il pilota tedesco 37enne, alla guida della sua Kick Sauber, ha saputo mantenere il controllo in una gara imprevedibile, concludendo al terzo posto.

La prova, iniziata domenica pomeriggio partendo dalla P19, si è rivelata estremamente combattuta: tra innumerevoli imprevisti e una concorrenza agguerrita, Hülkenberg ha dimostrato coraggio e determinazione per salire gradualmente in classifica.

Cosa ha detto Nico Hülkenberg sul suo podio?

"È una sensazione davvero incredibile, ci ho lavorato a lungo e sapevo di avere le carte in regola per farcela", ha commentato "The Hulk" visibilmente soddisfatto dopo una gara carica di emozioni. Il pilota ha sottolineato come la competizione sia stata intensa sin dall’inizio, costringendolo a rivivere le stesse dinamiche viste nel weekend precedente.

Durante la corsa, ha dovuto sorpassare il rapido Lance Stroll e affrontare l’attacco incessante di Lewis Hamilton, che cercava di recuperare terreno. Nonostante tutto, Hülkenberg e il suo team hanno preso decisioni precise al momento giusto, limitando gli errori e regalando così una prestazione straordinaria sotto una pressione altissima.

