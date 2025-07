Svelato il colpevole del ritiro di Antonelli al GP di Gran Bretagna

È stato accertato che il responsabile dell’abbandono di Andrea Kimi Antonelli è Isack Hadjar.

Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, il pilota italiano della Mercedes ha subito danni ingenti alla sua vettura a seguito di un contatto con il pilota francese della Racing Bulls.

In una gara resa ancor più ardua dalle forti piogge e dalla presenza di quattro safety car, le condizioni in pista si sono rivelate particolarmente difficili, incidendo notevolmente sulla gestione degli eventi e mettendo a dura prova la capacità di adattamento di tutti i concorrenti.

Il contatto, verificatosi al giro 18, ha costretto Antonelli a proseguire per soli cinque giri, per poi abbandonare definitivamente la gara al giro 23. L’episodio, avvenuto in un contesto di condizioni meteorologiche estreme, ribadisce l’imprevedibilità del motorsport e l’importanza di mantenere la massima concentrazione in ogni fase di una competizione.

Come si è concluso il Gran Premio di Gran Bretagna 2025?

