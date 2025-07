El sette volte campione di F1, Lewis Hamilton, assume un nuovo ruolo in Ferrari mentre il team traccia la propria rotta per il futuro.

Il pilota, 40 anni, ha lasciato Mercedes per unirsi alla leggendaria scuderia italiana in vista della stagione 2025; tuttavia, il fervore iniziale si è presto smorzato a causa di un inizio complicato sotto la nuova gestione. Le speranze di conquistare un storico ottavo titolo sembrano ormai svanite, mentre Ferrari intraprende la stagione con un deficit di oltre 200 punti rispetto ai campioni in carica, la McLaren, e con meno della metà del calendario già disputato.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Ferrari non guarda solo all’attuale annata, ma si orienta verso il 2026, con Hamilton destinato a diventare il punto fisso per affrontare le nuove normative che rivoluzioneranno la competizione. In quest’ottica, il pilota si è concentrato sull’ottimizzazione delle sospensioni della monoposto, un intervento cruciale per migliorare l’efficienza dell’ala, massimizzare il carico aerodinamico e ottenere un giusto equilibrio. Trovare una soluzione efficace è fondamentale, poiché alcune delle innovazioni potrebbero essere applicate anche al modello successivo, che presenterà differenze sostanziali rispetto all’attuale.

L’esperienza maturata durante l’epoca d’oro delle Silver Arrows, in gran parte grazie al suo talento, offre ad Hamilton il potenziale per incidere significativamente all’interno della Scuderia. La sua presenza potrebbe infatti fare la differenza nel superare rivali come Mercedes, già considerata favorita per dominare le regolamentazioni del 2026. Il quotidiano italiano sottolinea l’estesa responsabilità affidatagli: "Finora non ha dato il contributo sperato, ma la sua motivazione resta intatta. Con un contratto di due anni e un’opzione per il 2027, è evidente che se Ferrari continuerà a allontanarsi dalla competitività, il pilota potrebbe optare per il ritiro al termine della prossima stagione, quando compirà quasi 42 anni. Per questo motivo, Lewis sta investendo tutte le sue energie per innescare un cambiamento decisivo a Maranello e dare nuovo slancio al progetto di John Elkann."

Lewis Hamilton mira al suo primo podio della stagione a Silverstone, questo weekend

Hamilton spera in un impulso a Silverstone

Attualmente, Hamilton si trova al sesto posto nella classifica piloti con 91 punti, posizionandosi subito dopo il compagno Charles Leclerc e appena davanti a Kimi Antonelli, che lo ha sostituito in Mercedes.

Il britannico, titolare di 105 vittorie, ha evidenziato segni di frustrazione durante la stagione, incapace di identificare in modo chiaro le criticità del suo rendimento. Alcuni analisti hanno persino ipotizzato un possibile abbandono entro la fine dell’anno se non ci saranno miglioramenti sostanziali.

Nonostante ciò, Hamilton resta determinato a ribaltare la situazione, come dimostrato dalla sua prestazione nel Gran Premio d’Austria dello scorso weekend: qualificato e classificato quarto, ha uguagliato il suo miglior risultato del 2025 e ora è pronto a esaltare il pubblico di casa nel Gran Premio britannico, circuito ricco di storia e ricordi, soprattutto dopo l’inatteso trionfo dell’anno scorso.

