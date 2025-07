Norris vince il GP di Gran Bretagna; Disastro per Antonelli; Hulkenberg fa la storia

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha nuovamente confermato il dominio della McLaren in una gara caotica, con Lando Norris che ha trionfato in casa, seguito da Oscar Piastri e Nico Hulkenberg, i quali hanno completato un podio sorprendente. Il circuito di Silverstone è stato teatro di una competizione imprevedibile fin dalla ripartenza, quando Franco Colapinto è stato costretto ad abbandonare a causa di un malfunzionamento della sua monoposto.

Poco dopo, durante il primo giro, l'impensabile si è concretizzato: Liam Lawson ed Esteban Ocon hanno avuto un contatto rilevante che ha portato all'abbandono del pilota dei Racing Bulls, obbligando l'intervento del Safety Car. Come se non bastasse, subito dopo il ritiro dello stesso, Gabriel Bortoleto ha perso il controllo della vettura al quinto giro, costringendolo a lasciare la corsa e determinando l'arrivo del secondo Safety Car in appena cinque giri. Al decimo giro, una pioggia torrenziale ha oscurato la pista di Silverstone, causando il terzo intervento del Safety Car nei primi quindici giri.

Il caos ha continuato a imperversare: al giro 18, appena terminato l'intervento di un Safety Car, Isack Hadjar ha subito un violento impatto durante il rilancio della gara, dovendo così abbandonare e portando al quarto Safety Car prima della metà della corsa. Nel rilancio, in maniera inaspettata, Max Verstappen ha perso il controllo, cedendo nove posizioni, mentre Andrea Kimi Antonelli ha dovuto lasciare la gara al giro 23.

Fernando Alonso ha offerto la sua miglior prestazione stagionale in termini di ritmo e ha concluso eroicamente in ottava posizione, assicurandosi così preziosi punti. Carlos Sainz, invece, non è riuscito ancora una volta a superare Alexander Albon nel duello interno al team Williams. La giornata è stata segnata soprattutto dal podio di Nico Hulkenberg: nonostante la sua lunga carriera, il veterano pilota ha conquistato il suo primo podio, regalando una nota particolarmente positiva alla giornata per gli appassionati di Formula 1.

Ferrari, infine, ha mostrato risultati altalenanti, con Lewis Hamilton che si è avvicinato alle posizioni d'onore, mentre Charles Leclerc ha concluso fuori dalla zona punti.

Come è terminato il Gran Premio di Gran Bretagna del 2025?

1. Lando Norris

2. Óscar Piastri

3. Nico Hülkenberg

4. Lewis Hamilton

5. Max Verstappen

6. Lance Stroll

7. Pierre Gasly

8. Alexander Albon

9. Fernando Alonso

10. George Russell

11. Oliver Bearman

12. Carlos Sainz

13. Esteban Ocon

14. Charles Leclerc

15. Yuki Tsunoda

16. Andrea Kimi Antonelli

17. Isack Hadjar

18. Gabriel Bortoleto

19. Liam Lawson

20. Franco Colapinto

