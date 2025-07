Hamilton sottolinea il trucco ricorrente di Verstappen in F1

Nonostante sia stato sorprendente per amici e rivali vedere Max Verstappen salire in pole position, Lewis Hamilton ha dichiarato di non esserne rimasto affatto sorpreso, sottolineando come questo sia un andamento ricorrente. Il pilota britannico ha commentato che, nella Formula 1, ogni gara presenta le proprie sfide e che è fondamentale sapersi adattare ai continui cambiamenti che si verificano sul tracciato.

Durante il weekend, la Red Bull non sembrava in gran forma, anche se le lunghe sessioni hanno evidenziato alcuni segnali positivi per la scuderia di Milton Keynes. Gli McLaren hanno brillato sabato, quasi affiancati dai Ferrari, contribuendo a definire un quadro di competizione serrata che promette ulteriori colpi di scena in ogni fase della gara.

Infine, Verstappen ha optato per una configurazione con un alettone posteriore ridotto, capace di diminuire la resistenza aerodinamica e consentirgli così di raggiungere una velocità massima maggiore. Questa scelta ha messo in luce le sue abilità nelle curve e, con un tempo record di 1.24.892, il tetracampeone ha confermato il proprio primato nelle qualifiche.

Nessuno se lo aspettava

Verstappen ha ammesso durante le sessioni di qualificazione, in un'intervista rilasciata ad alcuni media come GPFans, che nelle prime fasi non aveva alcuna speranza di conquistare la pole. "Durante Q1 e Q2 non era il nostro obiettivo principale. Eravamo convinti di aver fatto un buon lavoro, ma non abbastanza da puntare alla pole position. È stato solo grazie a importanti cambiamenti apportati prima dell'ultima sessione che abbiamo potuto ribaltare la situazione. Nessuno se lo aspettava, per essere sinceri", ha spiegato il pilota, evidenziando l'importanza della strategia e degli interventi tecnici del team.

Hamilton, invece, non ha manifestato alcuna sorpresa. Il sette volte campione mondiale prenderà il via dalla quinta posizione, ricordando come la Red Bull sappia sempre tirare fuori un asso nella manica, soprattutto nella seconda parte del Q3, quando improvvisamente emergono prestazioni eccezionali. In un'intervista a Sky Sports F1, il pilota ha sottolineato: "Durante la seconda sessione di Q3 capita spesso che dal nulla appaiano velocità sorprendenti; per me è una cosa del tutto normale."

