Leclerc ESPLODE dopo le sue qualifiche DELUDENTI

Charles Leclerc non le manda a dire. Dopo una qualifica deludente al Gran Premio di Gran Bretagna 2025, che lo ha visto piazzarsi sesto, il monegasco della Ferrari ha sfogato tutta la sua frustrazione.

Le sue parole, riportate da GPFans, non lasciano spazio a interpretazioni: "Semplicemente non guido come dovrei". Un messaggio duro, ma sincero, quello del pilota Ferrari.

"Dall'inizio della stagione ritengo di aver guidato adeguatamente in gara", ha spiegato Leclerc. "Riguardando alcune di esse, non trovo errori significativi nella mia guida". Il problema, per Charles, sembra risiedere altrove: "Tuttavia, rivedendo le sessioni di qualifica — che un tempo erano il mio punto forte — noto che, ogni volta che arrivo in Q3, qualcosa non quadra. Abbiamo avuto buone sessioni, ma mai eccezionali".

La delusione è palpabile nelle sue parole: "Non sono contento di questo livello di prestazione. Abbiamo faticato dalla Q2 con qualche aspetto della macchina, ma non è una scusa. Devo migliorare", ha concluso Leclerc, sottolineando la sua determinazione a invertire la rotta.

Correlato: Griglia di partenza del GP di Gran Bretagna con penalità incluse

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Austria?

Il Gran Premio d'Austria ha fornito un'ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Spielberg per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non offre molte opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e lo hanno pagato a caro prezzo, come Max Verstappen e Kimi Antonelli, che si sono scontrati al primo giro.

La Ferrari è riuscita a mantenere una buona costanza di rendimento, con Leclerc nuovamente sul podio e Lewis Hamilton quarto nel GP d'Austria. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a segnare di nuovo grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 417 punti

2. Ferrari 210 punti

3. Mercedes 209 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Racing Bulls 36 punti

7. Haas 29 punti

8. Aston Martin 28 punti

9. Kick Sauber 26 punti

10. Alpine 11 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato