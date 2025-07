URGENTE: Verstappen confessa il desiderio di unirsi ad Antonelli!

Max Verstappen ha rivelato il suo desiderio di unirsi a Kimi Antonelli dopo le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna.

Il quattro volte campione del mondo ha parlato del pilota italiano in successive interviste con la stampa: "Mi ha aiutato un po' con la scia. Mi ha trainato un po'. Presto dovremo andare a mangiare la pasta insieme!", ha detto l'olandese.

Questo commento arriva nel bel mezzo delle tante voci che circondano Red Bull Racing, Mercedes e i loro piloti. È chiaro che Verstappen stia facendo miracoli per la sua squadra, il che ha alimentato voci su un possibile addio per il prossimo anno.

Tuttavia, resta da vedere cosa faranno le Frecce d'Argento con la loro formazione attuale e se decideranno di sacrificare George Russell o di mandare Antonelli in un altro team come Alpine o Williams.

Come si presenta il Campionato Costruttori in vista del GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio d'Austria ha fornito un'ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Spielberg per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non offre molte opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e lo hanno pagato a caro prezzo, come Max Verstappen e Kimi Antonelli, che si sono scontrati al primo giro.

La Ferrari è riuscita a mantenere una buona costanza di rendimento, con Leclerc nuovamente sul podio e Lewis Hamilton quarto nel GP d'Austria. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a segnare di nuovo grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 417 punti

2. Ferrari 210 punti

3. Mercedes 209 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Racing Bulls 36 punti

7. Haas 29 punti

8. Aston Martin 28 punti

9. Kick Sauber 26 punti

10. Alpine 11 punti

