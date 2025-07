Ti presentiamo tutte le informazioni necessarie per seguire l’evento di domenica 6 luglio, nel corso del Gran Premio di Gran Bretagna del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Il circuito di Silverstone ospiterà la dodicesima gara del campionato e rappresenterà la prima occasione in cui Lewis Hamilton affronterà una vera casa Ferrari, mentre Andrea Kimi Antonelli punta a confermarsi come sorpresa e Carlos Sainz cerca di ritrovare il giusto rendimento con Williams.

D’altro canto, Aston Martin e Fernando Alonso cercheranno di capitalizzare il recente slancio ottenuto grazie agli aggiornamenti apportati al monoposto. Anche Franco Colapinto spera di superare le difficoltà delle ultime settimane e di estrarre il massimo dalle prestazioni della sua Alpine.

Qui di seguito trovi gli orari e i canali televisivi per seguire la diretta in vari paesi, tra cui America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Orari del GP di Gran Bretagna: Domenica 6 luglio

Gara

Italia: 16:00 hrs. / DAZN

16:00 hrs. / DAZN Argentina: 11:00 hrs. / Star +

11:00 hrs. / Star + Colombia: 09:00 hrs. / Star +

09:00 hrs. / Star + Messico: 08:00 hrs. / Fox Sports

08:00 hrs. / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 07:00 hrs. / ESPN

Come sta andando il campionato piloti in vista del GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio d'Austria ha regalato una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico nettamente vincitore e inseguitore del capoclassifica. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto una brutta esperienza quando si è scontrato con Max Verstappen, mandando entrambi fuori gara al primo giro. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che ha conquistato un altro punto stagionale e Carlos Sainz che non ha potuto nemmeno prendere il via perché la sua macchina ha preso fuoco durante il giro di formazione.

Nella gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta dietro a Charles Leclerc.

1. Óscar Piastri 216 punti

2. Lando Norris 201 punti

3. Max Verstappen 155 punti

4. George Russell 146 punti

5. Charles Leclerc 119 punti

6. Lewis Hamilton 91 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 63 punti

8. Alexander Albon 42 punti

9. Esteban Ocon 23 punti

10. Nico Hülkenberg 22 punti

11. Isack Hadjar 21 punti

12. Lance Stroll 14 punti

13. Fernando Alonso 14 punti

14. Carlos Sainz 13 punti

15. Liam Lawson 12 punti

16. Pierre Gasly 11 punti

17. Yuki Tsunoda 10 punti

18. Oliver Bearman 6 punti

19. Gabriel Bortoleto 4 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato