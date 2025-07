Antonelli svela il vantaggio Mercedes che potrebbe regalargli il podio

Andrea Kimi Antonelli ha svelato un vantaggio che potrebbe rivelarsi decisivo per la Mercedes, in vista del Gran Premio di Gran Bretagna 2025.

Il pilota italiano, intervenuto a Silverstone, ha spiegato che un abbassamento delle temperature potrebbe consentire alla squadra di lottare testa a testa con Ferrari e McLaren. “Il nostro obiettivo è salire sul podio.

"Le previsioni per domani indicano cielo coperto, con temperature che dovrebbero risultare più favorevoli e una pista più fresca. Speriamo che queste condizioni possano giocare a nostro favore e determinare una prestazione al massimo livello,” ha dichiarato Antonelli.

Come si è comportato il Campionato Piloti dopo il GP d'Austria?

Il Gran Premio d'Austria ha regalato una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico nettamente vincitore e inseguitore del capoclassifica. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto una brutta esperienza quando si è scontrato con Max Verstappen, mandando entrambi fuori gara al primo giro. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che ha conquistato un altro punto stagionale e Carlos Sainz che non ha potuto nemmeno prendere il via perché la sua macchina ha preso fuoco durante il giro di formazione.

Nella gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta dietro a Charles Leclerc.

