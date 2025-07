La Ferrari svela le sue reali aspettative per il GP di Gran Bretagna

Ferrari ha svelato le proprie aspettative per il Gran Premio di Gran Bretagna dopo le prove libere di venerdì.

Fred Vasseur, direttore del team, ha commentato l'andamento del weekend durante un'intervista a SkySports: "La giornata è stata positiva in entrambe le sessioni. Anche nella simulazione di gara abbiamo mantenuto un ritmo costante.

"Forse abbiamo spinto un po' troppo all'inizio, ma non c'è nulla di male nell'essere aggressivi, soprattutto considerando che domani ripartiremo da zero perché siamo tutti molto vicini. Senza dubbio, è stato il miglior venerdì che possiamo ricordare."

Vasseur ha proseguito: "Spero che la nuova superficie ci abbia offerto qualche vantaggio, ma, onestamente, si tratta di coordinare ogni dettaglio. Oggi abbiamo lavorato bene e non dobbiamo creare aspettative esagerate: il focus deve essere su di noi."

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Austria?

Il Gran Premio d'Austria ha fornito un'ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Spielberg per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non offre molte opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e lo hanno pagato a caro prezzo, come Max Verstappen e Kimi Antonelli, che si sono scontrati al primo giro.

La Ferrari è riuscita a mantenere una buona costanza di rendimento, con Leclerc nuovamente sul podio e Lewis Hamilton quarto nel GP d'Austria. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a segnare di nuovo grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 417 punti

2. Ferrari 210 punti

3. Mercedes 209 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Racing Bulls 36 punti

7. Haas 29 punti

8. Aston Martin 28 punti

9. Kick Sauber 26 punti

10. Alpine 11 punti

