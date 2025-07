Questi sono i posti disponibili per la stagione 2026 di F1.

Siamo a metà stagione e il periodo in cui il destino dei piloti in Formula 1 inizia a essere messo in discussione è ormai alle porte, considerato che per il 2026 saranno disponibili sette posti.

Negli ultimi giorni sono circolate numerose voci: dalla possibile migrazione di Max Verstappen alla Mercedes, all'arrivo di Arvind Lindblad in F1, fino al ritorno di Checo Pérez nell'élite.

Queste speculazioni alimentano il dibattito sul futuro dei piloti e sulle scelte che le scuderie dovranno compiere, in un contesto che si preannuncia ricco di colpi di scena.

La prossima stagione non segnerà soltanto un cambio di volto tra i piloti, ma anche l'introduzione di nuove regolamentazioni e l'ingresso di undici scuderie in gara, con due piloti in più ogni weekend rispetto al passato. GP Fans analizza di seguito le sedie attualmente libere o non vincolate da contratti per il 2026.

Quali sono i posti disponibili in F1 per il 2026?

Alpine

Il caso Alpine appare particolarmente complicato, a dimostrazione di una gestione interna alquanto caotica. Pur partendo dalla conferma di Pierre Gasly , la scuderia ha già optato per la sostituzione di Jack Doohan con Franco Colapinto durante questa stagione. Tuttavia, né il pilota australiano né quello argentino hanno il futuro garantito come titolari per il 2026, aprendo così la porta a possibili novità provenienti dall'esterno.

Red Bull

Il calo di forma di Red Bull è diventato evidente sin dall'addio di Checo Pérez, e ciò ha avuto ripercussioni anche sulle scelte dei piloti accanto a Max Verstappen. Solo in questa stagione Liam Lawson e Yuki Tsunoda hanno provato a dare il loro contributo, ma senza raggiungere risultati paragonabili a quelli del messicano. Di conseguenza, il team mantiene ancora un sedile disponibile per un eventuale nuovo ingresso nella stagione 2026.

Mercedes

La squadra guidata da Toto Wolff punta sul giovane talento Andrea Kimi Antonelli, destinato a lasciare il segno nel campionato. Tuttavia, la situazione di George Russell lascia aperte molte domande. Con il pilota britannico senza contratto per il 2026, le opzioni spaziano da uno scambio spettacolare con Max Verstappen a una ricerca di nuovi nomi in vista di mantenere un team competitivo sotto le nuove regole.

Racing Bulls

Il team fratello di Red Bull si trova in un momento di incertezza, poiché nessuno dei due piloti ha ancora prolungato il contratto oltre la stagione corrente. Se da un lato il rendimento di Isack Hadjar potrebbe spingerlo a integrarsi nel team principale, dall’altro Liam Lawson dovrà migliorare significativamente, altrimenti rischia di vedere il suo posto occupato da Arvind Lindblad, considerato la prossima grande promessa dell'organizzazione Red Bull.

Cadillac

Infine, l'arrivo di Cadillac, nuovo protagonista nel panorama della F1, comporta immediatamente l'apertura di due sedili da riempire. Si è discusso a lungo sulla possibilità di ingaggiare piloti come Checo Pérez o Valtteri Bottas , capaci di portare la preziosa esperienza necessaria in questa stagione d'esordio, ma finora nessun accordo è stato concluso. Nei prossimi mesi sarà interessante seguire con attenzione come si delineerà l'offerta sul mercato, per scoprire quali nomi riusciranno a emergere in vista della nuova stagione.

