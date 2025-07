Ecco perché Hamilton e la Ferrari sono emozionati per il GP di Gran Bretagna

Lewis Hamilton si prepara a raggiungere nuove vette nel Gran Premio Britannico di questo fine settimana, e il suo curriculum parla da sé.

Il sette volte campione ha segnato alcune delle vittorie più memorabili a Silverstone, regalando emozioni intense ai tifosi locali con la sua ultima impresa in pista per la Mercedes, nel 2024. Nella gara del 2024, il pilota ha partito dalla griglia d’entrata grazie a una solida qualificazione, ma ha dovuto fronteggiare la pressione del compagno delle Silver Arrows e del locale eroe George Russell, che beneficiava della pole position per dare inizio alla sfida.

L’esperienza maturata sul leggendario circuito ha permesso a Hamilton di neutralizzare l’attacco di Russell, conquistando il sorpasso decisivo al giro 18 dei 52 previsti. Dopo il ritiro del compagno, il britannico ha potuto difendersi dal campione in carica, Max Verstappen, e dai piloti McLaren, portando a casa la storica nona vittoria a Silverstone, un record destinato a rimanere nei libri di storia. Nonostante un inizio incerto nella sua prima stagione con la Ferrari, la sua carriera a Silverstone dimostra che, in casa, la leggenda sa sempre sorprendere.

La vittoria di Hamilton nel GP britannico 2024 è stata l'ultima a Silverstone con la Mercedes

Correlato: Lewis Hamilton DECIDE il suo futuro alla Ferrari!

Riuscirà Hamilton a trovare il ritmo con la Ferrari nel Gran Premio Britannico?

La vittoria da sogno dello scorso anno ha stupito non solo i tifosi, ma anche lo stesso pilota e la Mercedes, squadra con cui aveva attraversato periodi difficili nelle stagioni recenti.

Pur avendo conquistato sei dei suoi sette titoli guidando il team di Toto Wolff, il rendimento in Formula 1 aveva subito un calo dopo la battaglia epica per il titolo contro Verstappen, nel 2021. Contro ogni previsione, Hamilton ha saputo riscrivere la storia della F1 al Gran Premio Britannico, interrompendo un digiuno di 945 giorni senza vittorie e consacrandosi come il pilota con il maggior numero di trionfi su un singolo circuito.

Dopo aver ottenuto due risultati nel top quattro nel 2025, il campione è a un passo dal salire sul podio e potrebbe anche realizzare la sua prima vittoria di Gran Premio con la Scuderia.

I numeri parlano chiaro: Hamilton conta ben 11 podi consecutivi a Silverstone, un record che potrebbe essere esteso, grazie anche alle buone prestazioni del compagno Charles Leclerc, che quest’anno ha collezionato quattro podi. Basandosi sulle sue passate imprese sul circuito, non sorprenderebbe vederlo superare questo traguardo e celebrarne un’altra classica vittoria a Silverstone.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato