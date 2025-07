Questa è la PENALITÀ FORTE che Antonelli dovrà scontare a Silverstone

Kimi Antonelli dovrà subire una penalizzazione a Silverstone il prossimo weekend a seguito della decisione della FIA in merito alla sua collisione con Max Verstappen.

Nella prima curva del Gran Premio d’Austria si sono susseguite le emozioni, in particolare per il quattro volte campione del mondo Verstappen, che non è riuscito a superare la curva 3 dopo che la Mercedes di Antonelli aveva sfiorato il lato della sua Red Bull. Entrambi i piloti sono stati costretti ad abbandonare la corsa e, intervenuta la safety car, i commissari hanno convocato Antonelli per l’incidente verificatosi fin dai primi istanti di gara.

La FIA ha stabilito che il pilota subisca un retrocesso di tre posizioni in griglia per il Gran Premio britannico e che riceva due punti di penalizzazione sulla superlicenza, segnando così la sua prima sanzione in Formula 1. Antonelli ha spiegato che, nel tentativo di evitare un contatto con Liam Lawson, ha bloccato accidentalmente le ruote posteriori, costringendolo a rilasciare i freni per tentare manovre evasive.

Purtroppo, la vettura ha perso aderenza, finendo sulla traiettoria di Verstappen, senza che le manovre di altri piloti abbiano contribuito all’incidente. Il pilota della Mercedes è stato ritenuto completamente responsabile, motivo per cui non è stata applicata la liberalità solitamente concessa nei contatti in prima curva.

La mancata assegnazione di punti a Verstappen complica le sue chance in campionato

Il fatto che Verstappen non abbia conquistato punti in Austria ha inciso in maniera significativa sulle sue ambizioni per il titolo in Formula 1. Attualmente, il campione si trova in terza posizione, a 61 punti dal leader Oscar Piastri e con un margine di soli nove punti rispetto al quarto classificato, Russell.

Pur rimanendo matematicamente in corsa, il dominio della McLaren sul circuito austriaco ha evidenziato la solidità del vantaggio della squadra, lasciando poche speranze per una Red Bull già in difficoltà. Con il Gran Premio d’Austria alle spalle, Verstappen non rischia una sanzione che lo escluda dalla gara, grazie alla riduzione dei punti penalizzanti a nove a partire dal 30 giugno.

