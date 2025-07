URGENTE: Verstappen avrebbe firmato con la Mercedes e sarà il compagno di squadra di Antonelli!

Una fonte autorevole in Formula 1 ha rivelato che Max Verstappen avrebbe già sottoscritto un contratto con la Mercedes, diventando così il nuovo compagno di squadra di Kimi Antonelli.

Durante il Gran Premio d’Austria si è verificato un incidente inaspettato tra Verstappen e Antonelli, costringendo entrambi ad abbandonare la gara in curva tre. Juan Pablo Montoya ha commentato a BettingLounge.co.uk che il comportamento di Verstappen dopo lo scontro lascia intravedere molto: “Perché Max è stato così gentile con Kimi dopo l’incidente? Forse sono già compagni di squadra?

"Credo che [Antonelli] abbia frenato troppo tardi e si sia trovato in difficoltà nel constatare l’improvvisa riduzione della velocità generale. Bloccando freni e acceleratore nel tentativo di evitare un incidente più grave, ha finito per colpire Verstappen.

"Se questo episodio avesse deciso il campionato, sono convinto che Max avrebbe reagito in modo molto diverso, ma, alla luce della situazione, pare che abbia pensato: ‘avrei fatto lo stesso’.”

Correlato: Notizia bomba: Red Bull chiama Kimi Antonelli!

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Austria?

Il Gran Premio d'Austria ha fornito un'ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Spielberg per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non offre molte opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e lo hanno pagato a caro prezzo, come Max Verstappen e Kimi Antonelli, che si sono scontrati al primo giro.

La Ferrari è riuscita a mantenere una buona costanza di rendimento, con Leclerc nuovamente sul podio e Lewis Hamilton quarto nel GP d'Austria. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a segnare di nuovo grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 417 punti

2. Ferrari 210 punti

3. Mercedes 209 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Racing Bulls 36 punti

7. Haas 29 punti

8. Aston Martin 28 punti

9. Kick Sauber 26 punti

10. Alpine 11 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato