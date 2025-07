Mercedes prepara un GRANDE CAMBIAMENTO per il GP di Gran Bretagna

Mercedes F1 ha svelato una sorprendente novità nella livrea che vestirà i suoi monoposto durante il Gran Premio Britannico di questo weekend.

In occasione del 75º anniversario della Formula 1, la scuderia intende omaggiare il circuito che ospitò la prima gara mondiale nel 1950, sottolineando così il suo legame storico con lo sport. L'annuncio arriva contestualmente al lancio del nuovo concept AMG GT XX, simbolo di innovazione e design all’avanguardia, che anticipa il rinnovato spirito e la continua evoluzione del team.

La livrea, caratterizzata da una vivace tinta arancione al tramonto ispirata agli iconici modelli Mercedes C111 degli anni '60 e '70, andrà ad impreziosire il W16 a Silverstone. Il restyling interessa anche il logo posto sulla parte anteriore e il colore del motore, donando un aspetto completamente rivisitato al bolide.

Anche le tute dei piloti George Russell e Kimi Antonelli presenteranno raffinati dettagli cromatici, mentre entrambi indosseranno caschi in edizione speciale per tutta la durata della corsa, sottolineando il perfetto connubio tra tradizione e modernità.

Per celebrare la ricca storia del team, Russell ha varcato i confini del tempo pilotando il leggendario W196 sul circuito di Aintree, come parte dei preparativi per l’evento britannico. Questo storico modello, simbolo delle glorie passate, sarà esposto anche a Silverstone, offrendo agli appassionati l’opportunità di ammirare da vicino una delle gemme che hanno segnato la storia di Mercedes in Formula 1.

This weekend, we celebrate the past, present, and future of the three-pointed star 🙌

To our historic silver, and present black, we add the sunset beam orange inspired by the C111 and the recently launched CONCEPT AMG GT XX 🧡 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 30, 2025

Mercedes cerca il successo a Silverstone

Mercedes punta a riscattarsi da un weekend deludente in Austria, segnato da un errore alla partenza di Kimi Antonelli che ha causato un incidente spettacolare. L’accaduto non solo ha costretto l’italiano all’abbandono, ma ha anche messo in crisi le ambizioni del contendente al titolo, Max Verstappen. Nonostante l’eliminazione di due rivali, George Russell ha faticato a ritagliarsi una performance convincente, concludendo al quinto posto in un tracciato dove aveva già conquistato una vittoria preziosa nel 2024. A soli 27 anni, il pilota britannico sa di dover evitare ulteriori giornate negative per mantenere vive le sue ambizioni di un primo campionato mondiale.

Russell si affiancherà in griglia a tre suoi connazionali: Lando Norris, il sette volte campione Lewis Hamilton e il promettente Oliver Bearman di Haas. La squadra spera di capitalizzare su questa rinnovata spinta competitiva, determinata a ribaltare l’andamento recente e a riaffermare la propria presenza fra i protagonisti del motorsport internazionale. I tifosi, intanto, attendono una performance solida e combattiva che possa riposizionare Mercedes ai vertici della Formula 1.

