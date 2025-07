Ecclestone mette in discussione i titoli di Hamilton in F1

Bernie Ecclestone è tornato in Formula 1 dopo una lunga assenza, facendo la sua comparsa al Gran Premio d'Austria e lanciando un forte messaggio sui titoli conquistati da Lewis Hamilton.

Dopo la gara sul circuito di Spielberg, Ecclestone ha spiegato chiaramente le condizioni che hanno favorito l'impresa del pilota britannico.

"Penso che Hamilton abbia avuto la fortuna di gareggiare in un periodo in cui la concorrenza era meno agguerrita, rendendo il percorso più semplice. Oggi, invece, deve confrontarsi con avversari molto più competitivi, mentre in passato poche erano le sfide al vertice", ha commentato il dirigente in un'intervista a SkySports, aggiungendo: "Lewis Hamilton tornerà a vincere un titolo? No."

