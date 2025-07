Hamilton riceve un messaggio di condanna sul suo periodo alla Ferrari

Dopo una lunga assenza, Bernie Ecclestone è tornato in Formula 1 con la sua presenza al Gran Premio d'Austria, occasione in cui ha espresso giudizi molto severi nei confronti di Lewis Hamilton.

Durante il weekend a Spielberg, l’ex dirigente ha evidenziato come le ambizioni del pilota britannico di conquistare un ottavo titolo mondiale siano ormai del tutto irrealistiche, sottolineando un punto di svolta nella stagione.

Il clima che si è respirato intorno alla gara ha lasciato ben chiaro che la sfida per Hamilton nel riconquistare la vetta è destinata a rimanere un’aspirazione lontana.

In un’intervista rilasciata a SkySports, Ecclestone non ha esitato a dire: "Lewis Hamilton tornerà a vincere un titolo? Assolutamente no".

Ha poi aggiunto che, sebbene il pilota possa continuare a dare prova del suo impegno e portare avanti il lavoro in pista, la possibilità di vincere il campionato mondiale nelle condizioni attuali appare come una prospettiva completamente diversa e decisamente irraggiungibile.

Correlato: NOTIZIA BOMBA: la Ferrari annuncia un CAMBIO di pilota!

Come procede il Campionato Piloti F1 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato