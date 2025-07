Antonelli rischia la retrocessione dalla FIA al GP di Gran Bretagna

Un pilota della scuderia Mercedes in Formula 1 è stato sanzionato con una retrocessione in griglia per il Gran Premio britannico, a seguito di una penalità confermata dalla FIA per un incidente verificatosi lo scorso weekend in Austria.

Il caos è esploso alla prima curva del Gran Premio austriaco, quando Kimi Antonelli ha bloccato la terza curva entrando in collisione con il fianco del RB21 di Max Verstappen.

Entrambi i piloti sono stati costretti a fermarsi e la safety car è intervenuta; nonostante siano usciti illesi, i danni ai loro monoplazzi hanno impedito di proseguire in gara, portando i commissari a infliggere ad Antonelli una penalizzazione di tre posizioni.

Verstappen escluso dalla lotta per il titolo F1?

L'incidente ha compromesso gravemente le possibilità del pilota olandese di conquistare il suo quinto titolo mondiale. Dopo aver lasciato l'Austria senza ottenere punti, Verstappen ora si trova a 61 punti di distanza dal leader del campionato, Oscar Piastri. Nonostante le difficoltà, il pilota ha mantenuto una notevole serenità: si è avvicinato ad Antonelli per un breve e cordiale confronto prima di dirigersi nell'area hospitality.

In un'intervista alla stampa ha commentato: "Un po' di sfortuna, immagino. Succedono questi episodi: nessuno commette errori volutamente, e sebbene il weekend non sia stato delle nostre migliori prestazioni – con una qualifica penalizzata dal flag giallo che ci ha costretto a partire indietro e una gara che non ci ha favorito – ci sono weekend in cui è difficile evitare tali imprevisti."

"Ho parlato con Kimi, lui è venuto all’hospitality e ne abbiamo discusso. Ogni pilota commette quell’errore almeno una volta, nessuno lo fa di proposito," ha dichiarato Max. "Per me non è una questione grave, è tutto sistemato, è stata solo sfortuna."

